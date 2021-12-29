الديمقراطي والاتحاد يتفقان على تشكيل اربع لجان احداها للتفاوض مع بغداد

السومرية نيوز/ بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، ان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اتفقا على تشكيل أربع لجان مشتركة، إحداها للتفاوض مع بغداد فيما يخص استحقاقات تشكيل الحكومة المقبلة واختيار الرئاسات الثلاث.



وقال سلام في حديث للسومرية نيوز، إن "المرحلة السابقة كانت الاجواء فيها أكثر مرونة وتريث فيما يتعلق بطبيعة التفاوض داخل القوى الكردستانية من جهة ومع بغداد من جهة اخرى فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، بانتظار المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية وحسم البيت الشيعي مشاكله الداخلية"، مبينا انه "وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية فان الصورة أصبحت مختلفة وهنالك التزامات وتوقيتات دستورية ينبغي المحافظة عليها وعدم تجاوزها".

وأضاف سلام، ان "القوى الكردستانية كانت تذهب الى بغداد وتستقبل الوفود القادمة بشكل منفصل، بغية الاستماع الى الآراء واستيضاح الصورة من الشركاء السياسيين دون الحاجة الى توحيد الوفود الكردستانية"، لافتا الى اننا "اليوم وضمن أولويات عمل الديمقراطي الكردستاني فقد ذهبنا الى ضرورة توحيد البيت الكردي والذهاب بوفد واحد الى بغداد للتباحث حول شكل الحكومة المقبلة والاستحقاقات الانتخابية".



ولفت إلى ان "الجهود والحوارات بين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني وصلت الى مراحل متقدمة جدا وتم الاتفاق على تشكيل أربع لجان ثلاثة منها لحل المشاكل وترتيب الأوراق داخل البيت الكردي والرابعة للذهاب الى بغداد والتفاوض حول شكل الحكومة المقبلة"، مشددا على "أهمية استكمال البيت الشيعي لحواراته والخروج بموقف رسمي واضح كي تستطيع باقي القوى السياسية استيضاح الصورة بشكلها الكامل ضمن التوقيتات الدستورية وبما يحفظ العملية الديمقراطية وحقوق الشعب العراقي بكافة مكوناته".