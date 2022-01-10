بالفيديو: السيرة الذاتية النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم عباس الزاملي

ولد في الاول من تموز عام 1965حاصل على شهادة بكالوريوس كلية اللغات من جامعة بغداد وبكالوريوس علوم عسكرية ودبلوم إلكترونيكعمل معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة ثم مديرا عاما لها ثم وكيلا اقدم للوزارةشغل منصب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية للدورة النيابية الثانية للفترة من 2010 - 2014شغل منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في الدورة الثالثة للبرلماناختير رئيسا للجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل عام 2014فاز بعضوية الدورة الخامسة لمجلس النواب قبل ان يتم اختياره نائبا اول لرئيس البرلمان