الإطار التنسيقي يوضح حقيقة اتفاقه مع التيار الصدري بشأن منصب رئيس الوزراء - عاجل

وقال عضو الإطار رسول راضي في حديث للسومرية نيوز، إن "كل الاسماء المطروحة بشان منصب رئيس الوزراء ليست رسمية ومبنية على تسريبات ومصادر بعيدة عن الواقع".وأضاف راضي، إن "هنالك مفاوضات بشأن المنصب وجولات بين القوى السياسية الى شمال العراق فضلا عن وجود تدخلات للجانب الإيراني لتوحيد صف الاطار مع التيار".وأكد عضو الإطار التنسيقي، "وجود رأي بأن تطرح بعض الاسماء من التيار الصدري ويكون للاطار حق الرفض او الموافقة".