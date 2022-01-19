Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ليفاندوفسكي: لست قلقاً من ضم هالاند
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الجناح العراقي يتألّق في اكسبو دبي: الزائرون مذهولون!

خاص السومرية

2022-01-19 | 03:44
الجناح العراقي يتألّق في اكسبو دبي: الزائرون مذهولون!
المصدر:
السومرية
969 مشاهدة

منذ تشرين الأوّل المنصرم، وبمشاركة جهات رسمية وحكومية عدّة برز العراق في معرض "اكسبو دبي 2020"، أضخم تجمّع ثقافي في العالم.

علّم جناح بلاد الرافدين بتصميمه المستوحى من شبكة صيد السمك "السلية" في منطقة الفرص في المعرض عبر مجسّم فريد يعكس رغبة شعب في اغتنام الفرص وبناء مستقبل أفضل من واقعه المتزعزع الركائز.
التجوال في هذا الجناح بمثابة إبحار في ثقافة، فنون، علوم، أدب وفلكلور بلاد يجمع المؤرخون على أنها مهد أقدم الحضارات الانسانية التي نشأت وتطورت على ضفاف نهري دجلة والفرات وذلك من خلال التجوال الفعلي أو الافتراضي!
هذا وينظّم الجناح الأمسيات الفنية، الندوات والاجتماعات والفعاليات الأخرى.

لوحات وأعمال فنية  مميّزة
 
هذا الجناح يعرض لوحات وأعمال فنية مختلفة تعبر عن ثقافة البلاد، أبرزها لوحة تعكس فنّ الخطّ العربي.
 
 
 
 

بالإضافة إلى لوحات ومجسّمات فنّية:

 
 
 
 

عرض الأزياء

في 14 كانون الثاني الحالي، أقام العراق في الجناح المخصّص له في المعرض عرض ازياء بالتعاون مع المصممة العراقية رنا سمعان.

وجوه سياسية وفنية تزور الجناح


نشر قيصر الغناء العربي كاظم الساهر على حسابه عبر "انستغرام" صورة من تواجده فى المعرض.

 
 
هذا وزارت الإعلامية  سهير القيسي الجناح.
 
 

أمّا من عالم السياسة فزار وفد رسمي ضم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الادارية العليا في جمهورية العراق الدكتور كريم خصباك معرض اكسبو دبي  حيث قام باستقبالهم السفير العراقي في الامارات الدكتور مظفر الجبوري .

وتم خلال الزيارة تقديم نبذة تعريفية حول اقسام الجناح.
 
 
 
 
احتفال باليوم الوطني للبلاد

احتفى إكسبو 2020 دبي باليوم الوطني للعراق، في ساحة الوصول، وذلك وسط فقرات للغناء والرقص الشعبي بمشاركة إماراتية رسمية.
 
 
 
 

الزائرون مفتونون

وخلال استطلاع آرائهم، عبّر الزوار عن مدى إعجابهم في الجناح العراقي بالمعرض. وهنا تجدر الإشارة إلى ثنائي أجنبي اعتبر هذا  الجناح الأكثر جاذبية، مشيدين بالشاي العراقي ذات الطعم المميّز. فيما أجمع الجميع على دقة  المعلومات التي يعطيها المسؤولون عنه وتوسعهم في الشرح عن كل قسم، الأمر الذي ساهم في إبراز صورة العراق الحقيقية الجميلة وخصوصًا بشأن مناطق غير مألوفة فيها.

أمّا اللافت فهو تعدّد الزوار الأجانب اي غير العربي في الجناح وذهولهم بالحضارة الراقية والعريقة التي يسلّط الضوء عليها.

هذا وسجل معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي تشارك فيه 192 دولة تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، زيادة كبيرة في عدد الزوار، خلال الفترة الماضية من عمر الحدث الدولي، حيث وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 ألفا و591 زيارة.

ويعدّ هذ المعرض أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ويستمر حتى نهاية آذار المقبل.
 


» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

محليات

دوليات

خاص السومرية

فن وثقافة

اقتصاد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:10 | 2022-01-19 05:10
04:50 | 2022-01-19 04:50
04:37 | 2022-01-19 04:37
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.