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بالفيديو: المشهد السياسي في العراق
خاص السومرية
2022-01-21 | 09:46
بالفيديو: المشهد السياسي في العراق
المصدر:
السومرية
527 مشاهدة
يعقّد غياب التوافق بين الأفرقاء السياسيين المشهد السياسي في العراق وسط دعوات للتفاهم والحوار لدرء الفوضى وضمان الاستقرار للتمكّن من العبور بالبلاد إلى بر الأمان.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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