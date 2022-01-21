بالفيديو: المشهد السياسي في العراق

يعقّد غياب التوافق بين الأفرقاء السياسيين المشهد السياسي في العراق وسط دعوات للتفاهم والحوار لدرء الفوضى وضمان الاستقرار للتمكّن من العبور بالبلاد إلى بر الأمان.