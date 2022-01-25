أول تعليق من عالية نصيف بعد تأجيل النظر بدعوتها - عاجل

أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، أن تحديد الكتلة الاكبر يحسم العديد من الامور حتى ما يتعلق بشرعية الجلسة الاولى للبرلمان.

وقالت نصيف في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم تبادل اللوائح بين المدعي والمدعي عليه وقدمنا طروحاتنا حول شرعية الجلسة الاولى للبرلمان".

وأضافت، ان "المحكمة الاتحادية العليا تحتاج الى وقت للنظر بما قدم لها من أدلة".

واشارت نصيف الى ان "تحديد الكتلة الاكبر يحسم العديد من الامور من ضمنها ما يتعلق بشرعية الجلسة الاولى".



وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد دعاوى النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني الى بداية الشهر المقبل.











