الية انتخاب رئيس الجمهورية.. فيديو

يعد هذا الشرط من أهم الدوافع التي تدعو إلى التوافق بين الكتل الفائزة لجمع نحو 220 صوتا من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبافي حال فشل أي من المرشحين في نيل ثقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان يجرى الاختيار بين أعلى مرشحين اثنين للمنصبويحظى من يحصل على أعلى الأصوات بعد إجراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان برئاسة الجمهوريةولا يتمتع منصب رئاسة الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005حيث حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة بينما منح رئيس الجمهورية مهام تشريفيةمثل التوقيع على المراسيم الجمهورية وتقليد الأوسمة والأنواط وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعاتوتمثيل العراق في المحافل الدولية فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة