هوشيار زيباري مرشح الديمقراطي الكردستاني للرئاسة رغم التحفظات

رغم التحفظات عليه من قبل نواب الاطار التنسيقي الديمقراطي الكردستاني:مرشحنا هوشيار زيباري سيمر بأريحية واغلبية نيابيةاٌقل من خمسة ايام فقط تفصل مرشحي رئاسة الجمهورية عن المنصب.. السباق الى قصر السلام يشتد بمنافسة هي الاقوى من نوعها ما بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.تأملات صالح بولاية ثانية قد تصطدم بإصرار غريمه مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباي الذي سيمضي خلال جلسة التصويت بأريحية نيابية تفوق ثلثي الاغلبية المطلوبة بحسب نواب.وجود زيباري في مضمار السباق نحو الرئاسة لا يعني ان الجميع سيصوت بأريحية نيابية كما يتوقع البعض فهنالك نواب من الاطار التنسيقي اكدوا مسبقاً عدم تصويتهم وذلك لتحفظاتهم الكثيرة على حد قولهم.في مشهد مختلف تماما الاحزاب الكردية على غير العادة في فتور ملحوظ ولا توافقات الى الان على مرشح معين وهكذا يبدو ان كلا الحزبين سيذهبان الى جلسة السابع من شباط الحالي بخلاف لا اتفاق بحسب المعطيات.