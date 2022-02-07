Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف هدف قواتها في أوروبا: ليس حرباً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

التيار الصدري يجمد ويغادر المفاوضات

خاص السومرية

2022-02-07 | 03:34
التيار الصدري يجمد ويغادر المفاوضات
المصدر:
السومرية
1,989 مشاهدة

التيار الصدري يجمد ويغادر المفاوضات محتكراً أوراق المناورة لنفسه تاركاً خصومه في حيرة من امرهم بهدف تحقيق الربح في النهاية

في خطوة سياسية غير متوقعة يفاجئ التيار الصدري خصومه بقرار تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة ومقاطعة جلسة البرلمان المقبلة, ليترك قوى الاطار في حيرة من امرها, خاصة أن التيار ووفق مراقبين قد احتكر اوراق المناورة لنفسه.

يعود التيار الصدري كعادته الى تكتيكاته التي لطالما شُهد انها تحقق نجاحاً في تغيير مسار الازمات الخانقة, انسحابٌ وتجميدٌ يتركان الآخرين، خصوماً وحلفاء، مجبرين على الانتظار دون حراك,  وفي عقدة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فإنه يغادر المفاوضات محتكراً أوراق المناورة لنفسه.

وفي مفاجأة غير متوقعة تعلن الكتلة الصدرية تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة، وعدم حضور جلسة البرلمان المقبلة والتي يفترض ان تشهد التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية, وخلال الساعات الماضية، خاض الجميع في حسابات معقدة ومجهولة عن التوقيتات الدستورية لمسار تشكيل الحكومة، ومصير التحالفات القائمة الآن، بين الأغلبية وخصومها.

وقبل موقف الصدر الأخير، كانت الأجواء زاخرة بالتوقعات المخيفة عما سيؤول إليه مشروع حكومة الأغلبية, لكن الصدر اختار جدل التنافس بين برهم صالح وهوشيار زيباري على منصب رئيس الجمهورية، مقدمة لموقفه الأخير, ثمة حيلة سياسية موجهة لقوى الإطار التنسيقي وفقا لمراقبين يجدون  في الوقت نفسه رسالة صريحة للحليف الكردي بإطفاء أزمة الرئيس أو تأجيلها لحين ظرف سياسي مختلف، لكن خطوة الصدر الأخيرة في المجمل، مناورة تشبه سابقاتها حين قرر الانسحاب من السباق الانتخابي لقتل المباراة على خصومه.

وفي  الاطار ذاته يجد متابعون أن ما جرى من متغيرات في المشهد السياسي ستدخل الجميع في خيارات غير مسبوقة, خاصة بعد ان اصبح تجاوز المدد الدستورية أمراً حتمياً ليخلف الامر فراغاً لم يضع له الدستور معالجات.

اما أخرون فيذهبون بالرأي الى أن الصدر بهذه الخطوة سلب ورقة الثلث المعطل من قوى الإطار التنسيقي، بعدما أمضوا الأيام الماضية في حشد العدد الكافي من النواب لوقف جلسة انتخاب رئيس الجمهورية, إذ يقول مصدر سياسي مطلع، إن أطراف الإطار عقدت يوم أمس اجتماعاً للبحث في خيارات جديدة بعد موقف الصدر الأخير.  
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

سياسة

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:29 | 2022-02-07 05:29
05:28 | 2022-02-07 05:28
05:18 | 2022-02-07 05:18
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.