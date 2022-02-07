بالفيديو رسوم اضافية على أصحاب المحال في مجمع السنك ومناشدات جماعية

ناشد اصحاب المحال التجارية بمنطقة السنك وسط بغداد جهات حكومية بضرورة التدخل نتيجة صدور قرار من قبل ديوان الوقف السني ينص على ازالة تلك المحال او دفع رسوم اضافيةبين ليلة وضحاها تفاجأ اصحاب المحال التجارية بمنطقة السنك بقرار صادر من قبل ديوان الوقف السني يقتضي بمنح المجمع الى مستثمر , وما ان تسلم المستثمر المجمع حتى طالب التجار بدفع رسوم مالية اضافية تصل لاكثر من ستة عشر مليون دينار وهي ضعف ماكان يدفع سابقا وخلاف ذلك فالمحال ستتعرض الى الاغلاق رغم وجود كتب رسمية تخالف ما اقره الوقف السني والمستثمر ايضامساومات وابتزار مالي وتهديد بالسلاح من قبل مجهولين سيناريو بات يرعب اصحاب هذه المحال التي بلغ عددها اكثر من سبعين محلا يطالب اصحابها الجهات الحكومية بالتدخل وانقاذهم ممن يرومون قطع ارزاقهمهذه الكتب وما تحمله من تواقيع وختومات رسمية بحسب اصحاب تلك المحال تضع ديوان الوقف السني ضمن دائرة الاتهام سيما بعد منح هذا المجمع التجاري الى مستثمر قبل انتهاء مدة العقد الموقع بين مسؤولي الديوان وهؤلاء التجار.