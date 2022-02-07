نائب يستبعد عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية اليوم ويطرح خيارين لحل "الأزمة"

وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان "جلسة البرلمان من المفترض ان تعقد اليوم لكن ضمن معطيات الوضع والمقاطعات فمن الصعب عقدها بالتالي قد يتم تأجيلها الى يوم غد كآخر وقت دستوري او رفعها الى اشعار اخر خارج اامدة الدستورية".واضاف ان "الحل الامثل في هذه الحالة اما فتح باب الترشيح من جديد وعقد جلسة بعد حصول توافق او بقاء رئيس الجمهورية باداء مهامه الى حين حسم الخلافات وعقد الجلسة".