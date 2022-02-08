بغداد تستقبل أعمال المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا حول الأمن الغذائي

في بغداد يجتمع الاشقاء لبحث واحد من الملفات المهمة في البلدان العربية، الامن الغذائي. يقول القائمون على المؤتمرإن هذا المحفل يبحث كافة الاسباب التي تؤثر على تحقيق التوازن الغذائي مؤكدين أن نقاطا عدة تتحقق على ارض الواقع خدمة لهذا الملف.ويجد الجانب العراقي في استقبال العاصمة لهذا المؤتمر تأثيرات ايجابية على صعيد موقع البلد في العمق العربي خاصة أن الموقف العراقي عادة ما يكون حاضراً في دعم البلدان العربية بهذا الملف لاسيما تلك التي تعاني الازمات.عربياً يقول وزراء عدة ان انفتاح العراق على محيطه العربي بدى جلياً خاصة في الفترة الاخيرة من خلال مساعيه الى تحقيق التعاون في المجالات الصناعية والغذائية وتوفير السبل الكفيلة لقطف ثمار العمل المشترك بين بغداد وعواصم البلدان العربية .ويجد جميع الحاضرين في المؤتمر ضرورة في تطوير منظومات الزراعة الحديثة وطرق الري من خلال وضع خطط تنمي القطاع الزراعي على المستوى العربي لمواجهة الازمات المتكررة التي عادة ما تؤثر بشكل مباشر على غذاء الفرد .