مجدداً رئاسة البرلمان تفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

وفق سقف زمني مداه ثلاثة ايام فتحت رئاسة مجلس النواب باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية وسط تأكيدات على ابقاء مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ضمن مضمار المنافسة.ومع فتح باب الترشيح من جديد خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام اكد الديمقراطي الكردستاني تمسكه بمرشحه الوحيد هوشيار زيباري الذي من المؤمل ان يعود الى السباق خلال اليومين المقبلين.وفي حال اخفق البرلمان مرة اخرى في عقد جلسة للتصويت على مرشح معين يرى نواب ان هنالك مادة قانونية تتيح لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح الاستمرار في المنصب بتوافق ثلثي اعضاء البرلمان.وما ان فتحت رئاسة البرلمان باب الترشيح من جديد حتى توالت ردود الافعال القانونية واصفة ما يحدث بالخرق الدستوري الذي سيعقد الازمة اكثر مما هي عليه الان.