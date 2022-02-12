خبير نفطي: هناك إنعدام بتقارير الرقابة المالية واهمال للمقصرين في وزارة النفط

وقال عقراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشكلة الاساسية تتعلق بإدارة مديرية المنتجات النفطية التي ينخرها الفساد".وأضاف أن "استيراد المديرية اكثر من 20 مليون لتر سنويا من المشتقات النفطية يكلف الدولة 7 بليون دولار دون تدقيق ورقابة"، متسائلا اين "الواردات واين ذهبت؟".واشار الخبير النفطي الى ان "تزويد المولدات الاهلية بالكاز يتم دون حسيب ورقيب، وهناك انعدام بتقارير الرقابة المالية واهمال للمقصرين".وحمل عقراوي، "وزارة النفط ووزيرها سوء الادارة، اضافة الى عدم استثمار حقول الغاز المصاحب منذ العام 2003 وحتى الان".ودعا، "مجلس النواب الى محاسبة وزارة النفط ومديرية المنتجات النفطية لتسببها بضرر ملايين المواطنيين".