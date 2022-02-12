اليوم.. "اليكتي" يجتمع لحسم منصب رئيس الجمهورية: هذا ما سنناقشه

وقال السورجي في حديث للسومرية نيوز، إن "هنالك اجتماعا عقد قبل يومين بين رئيسي الاتحاد الوطني بافال طالباني والديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لحسم الخلافات بشأن مرشح منصب رئيس الجمهورية"، مبينا ان "الاجتماع لم يخرج ببيان او مؤتمر صحفي حول مضمونه لكن الاجتماع وضع النقاط على الحروف وتم مناقشة جميع الجزئيات المتعلقة بهذا الملف".وأضاف، ان "هناك العديد من المقترحات والرؤى التي يتم طرحها للخروج من الازمة السياسية الحالية بغية استكمال باقي الاستحقاقات الانتخابية"، لافتا إلى أنه "كان من المؤمل ان يتم عقد اجتماع يوم أمس للاتحاد للتشاور والتفاهم والخروج بموقف رسمي موحد لكن تم تأجيل الاجتماع الى اليوم".وتابع السورجي، ان "الاجتماع سيتم فيه طرح جميع الرؤى والمقترحات لمناقشتها، ولكن وبحسب توقعي الشخصي ورؤيتي الشخصية فإن منصب رئيس الجمهورية سيكون للاتحاد الوطني وباقي المناصب الحكومية تكون للديمقراطي الكردستاني وقد يكون ربما هنالك اتفاق على ان يكون منصبي رئيسي الجمهورية والاقليم دوريا كل أربع سنوات أحدهما للاتحاد والاخر للديمقراطي ثم يتم الاستبدال لهما بالاربع سنوات اللاحقة"، مستدركا ان "هذا رأي شخصي ولم يتم طرحه بشكل رسمي".واكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ان "هنالك تفاؤلا للوصول الى حل لانه لابد من ايجاد حل بغية الخروج من حالة الانسداد السياسي وابوابنا مفتوحة وجميع الطروحات الموجودة مشروعة وفيها نوع من المرونة وقد وصلنا مع الديمقراطي الكردستاني الى قناعة كاملة بانه لا بد من ايجاد حل سريع للازمة والتوافق كي لايكون الكرد عائق أمام باقي المكونات في استكمال الاستحقاقات الانتخابية على اعتبار ان تشكيل الحكومة المقبلة لن يتحقق دون التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية".