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المالكي يوجه نداءً للنواب بشأن الغاء فقرة توزيع الاراضي لمن هم بدرجة وزير

خاص السومرية

2022-02-12 | 05:58
المالكي يوجه نداءً للنواب بشأن الغاء فقرة توزيع الاراضي لمن هم بدرجة وزير
9,180 مشاهدة

وجه النائب ضرغام المالكي، اليوم السبت، نداءً لباقي النواب من اجل التوقيع على فقرة الغاء توزيع الاراضي لمن هم بدرجة وزير، فيما بين ان التوزيع حصل بعد انتهاء مدة الحكومة الدستورية.

وقال المالكي "احد الموقعين على الغاء الفقرة" في حديث للسومرية نيوز، ان "توزيع الاراضي لمن هم بدرجة وزير حصل بعد انتهاء مدة الحكومة الدستورية وبعد الانتخابات النيابية"، مبينا ان "الحكومة تعتبر منتهية الصلاحية وحكومة تصريف اعمال يومية، لذلك لا يحق لها توزيع اراضي او التصرف بالمال العام".
 
واضاف ان "توزيع الاراضي لم يأتي وفق الية معنية او ضمن بيروقراطية الحكومة العراقية وفي المدة الدستورية التي كان يزاول الوزراء اعمالهم".
 
وتابع، "وقعنا على استرجاع هذه الاراضي لانها سارت بصورة غير رسمية"، مشيرا الى ان "كل النواب الموقعين وصاحب المبادرة ليس لديهم عداء شخصي مع احد اومصلحة خاصة بل نحن ممثلين عن الشعب العراقي وعملنا وفق مبدائنا وواجبنا وتكليفنا الشرعي والحكومي في متابعة كل مفاصل الدولة العراقية".
 
واوضح النائب ضرغام المالكي ان "بقية النواب اذا كان نفسهم وطني معتدل وهمهم الاكبر مصلحة الشعب العراقي فعليهم الالتحاق بنا"، لافتا الى ان "سبب تاخير أكمال التوقيع هو عدم انعقاد جلسة لمواجهة النواب الاخرين".
 
وأردف ان "الجلسة القادمة سيكون هناك 100 توقيع وليس 12 توقيعاً اضافياً".
 
وفي وقت سابق، جمع النائب مصطفى سند، عدة تواقيع لإلغاء فقرة توزيع الاراضي لمن هم بدرجة وزير.
 
وبحسب وثيقة موقعة من قبل سند فانه قال "احتاج ١٢ توقيع أضافي لغرض ادراج فقرة الغاء توزيع قطع اراضي لوزراء الحكومة ومن هم بدرجة وزير".
واضاف ان "الموقعين حالياً هم:
شيخ صلاح زيني - ديالى
عامر الفائز - البصرة
غسان العيداني - البصرة
علي المشكور - البصرة
عدنان الجابري - البصرة
الشيخ ضرغام المالكي - البصرة
محسن المندلاوي - بغداد
حسن الخفاجي - بغداد
حسين عرب - بغداد
هادي السلامي - النجف
حيدر شمخي - النجف
باسم خشان - السماوة".

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