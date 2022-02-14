تنشيط التبادل التجاري بين العراق ولبنان وتصدير بضائع

استقبل وزير النقل العراقي نظيره اللبناني في بغداد وتم التباحث بشأن تفعيل التبادل التجاري بين البلدين ونقل البضائع اللبنانية الى دول المنطقة عبر العراق.في خطوة تهدف الى تعزيز التعاون التجاري بين العراق ولبنان اتفق الجانبان مؤخرا على نقل البضائع برا وجوا وبحرا من خلال التنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية ووزارة النقل خطوة وصفها معنيون بأنها تأتي لانتشال الواقع الاقتصادي بسبب الظروف التي تمر بها الجمهورية اللبنانية مؤخرا.نقل البضائع اللبنانية عن طريق الحدود العراقية مع سوريا والاردن ابرز ما تمت مناقشته خلال الاجتماع المشترك وربط الحركة التجارية العراقية بمرفا بيروت لتسهيل نقل البضائع لدول عدة ابرزها دول الخليج وايران.