اهالي اليرموك يناشدون لمنع الاستيلاء على متنزه قرب منازلهم

بعد عجزهم عن المواجهة اهالي منطقة اليرموك يرفعون اصواتهم ومناشداتهم عبر كاميرا السومرية لمطالبة رئيس الحكومة وأمين العاصمة بالتصدي لمجموعة تسعى للاستيلاء على متنزه قرب منازلهم بهدف تحويله الى مبنى استثماري.في منطقة اليرموك تحدث الاهالي عن تعرضهم للتهديد من قبل جماعة تسعى للاستيلاء على متنزه قرب منازلهم بهدف تحويله الى مبنى استثماري, وبعد الحديث وثقت عدسة السومرية جزءاً من هذه التهديدات.يشير المتضررون من الاهالي الى أن تحت هذه الارضِ ثمةَ انابيبُ رئيسةٌ للمياه وخطٌ لنقل الطاقةِ الكهربائية ما يجعلها ارضا محرمةً لا تصلَحُ للبناء فضلا عن ان تشييدَ مبنى ايا كان نوعُهُ سيؤدي الى غلقِ ابوابِ هذه المنازل.ولم يجد الساكنون في هذه المنطقة غير النداء والمناشدة لايصال صوتهم الى الجهات المعنية لعلها تتحرك سريعاً وتضع حداً لهذه التجاوزات حسب وصفهم, مؤكدين ان ضرراً كبيراً سيصيبهم في حال السماح لهذه المجاميع باخذ الارض.