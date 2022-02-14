Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"قتل على ضفاف النيل" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إقصاء زيباري يضعف حظوظ "البارتي" بالرئاسة.. ما موقف التحالف الثلاثي؟

خاص السومرية

2022-02-14 | 03:46
إقصاء زيباري يضعف حظوظ "البارتي" بالرئاسة.. ما موقف التحالف الثلاثي؟
1,989 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

تباينت ردود الأفعال السياسية حول تداعيات قرار المحكمة الاتحادية، أمس الاحد، في عدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، ففي الوقت الذي اكد فيه عضو بالديمقراطي الكردستاني ان القرار لن يؤثر على تحالفات حزبه والتواصل مع باقي القوى والشركاء السياسيين، استبعد عضو بالاتحاد تأثير القرار على طبيعة الحوار مع الديمقراطي الكردستاني

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اكد ان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ليس لديهما اي سبيل او خيار سوى الجلوس على طاولة حوار مشتركة والذهاب الى بغداد بورقة تفاوض واحدة لان المصير مشترك ، فيما اشار الى ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية لم يؤثر على طبيعة تحالفنا الثلاثي مع التيار الصدري وتحالف السيادة.

وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، ان "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني ليس لديهما اي سبيل او خيار سوى الجلوس على طاولة حوار مشتركة والذهاب الى بغداد بورقة تفاوض واحدة لان المصير مشترك في اقليم كردستان وبغداد على حد سواء وهنالك العديد من نقاط الالتقاء بين الطرفين"، مبينا ان "اختلاف الطرفين على نقطة رئاسة جمهورية العراق فإن هناك العديد من النقاط التي تجمعهم".

وأضاف باجلان، ان "الديمقراطي الكردستاني كان يريد من وضع مرشح أمام مرشح الاتحاد هو تكرار سيناريو عام 2018 بعد إخفاق الطرفين في الوصول الى مرشح مشترك وتكون هناك منافسة شريفة ويكون الفصل لدى اعضاء مجلس النواب لكن للاسف الشديد فان الطرف الآخر تجاوز هذا التنافس"، لافتا الى انه "وبعد اجتياز مرحلة رئيس الجمهورية فان الطرفين مؤكدا سيجلسان على طاولة حوار و يتقاربان ويذهبان بورقة واحدة الى بغداد".

وتابع ان "قرار المحكمة الاتحادية بشأن مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية لم يؤثر على طبيعة تحالفنا الثلاثي مع التيار الصدري وتحالف السيادة وهو تحالف رصين اضافة الى استمرار تواصلنا مع باقي الكتل خارج التحالف وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وهنالك مبادرات مستمرة للخروج من الازمة والانسداد السياسي".

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله، أكد ان حظوظ الاتحاد الوطني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هي كبيرة جدا وسيكون منصب الرئيس للاتحاد بحسب ما نراه من معطيات واستحقاق لنا.

وقال عبد الله في حديث للسومرية نيوز، إن "هناك طعنا مقدم من الاتحاد لدى المحكمة بتمديد باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ونعتقد ان المحكمة ستذهب الى قبول الطعن وحينها سيرفض أي مرشح تم اضافة اسمه الى القائمة الاولى"، مبينا ان "القرار لم يكن قانونيا دستوريا".

واضاف عبد الله، ان "قرار المحكمة الاتحادية باستمرار عمل رئيس الجمهورية برهم صالح في مهامه الى حين انتخاب رئيس جديد هو قرار مهم وصحيح وهو امتداد لقرار سابق حصل في عام 2010 حين تم تمديد عمل رئيس الجمهورية حينها الى حين التوصل الى تفاهمات واختيار رئيس جديد"، لافتا الى ان "حظوظ الاتحاد الوطني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هي كبيرة جدا وسيكون منصب الرئيس للاتحاد بحسب ما نراه من معطيات واستحقاق لنا".

من جانبه، استبعد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، ان يؤثر قرار المحكمة الاتحادية برفض ترشيح هوشيار زيباري الى منصب رئيس الجمهورية على طبيعة الحوار مع الديمقراطي على اعتبار انه الموضوع أصبح قضية "عناد" من قبل الديمقراطي تجاه مرشحنا للمنصب.
وقال سورجي في حديث للسومرية نيوز، إن "موقف الاتحاد الوطني الرسمي قد يصدر من خلال بيان او القيادات العليا في الاتحاد بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول رفض ترشح هوشيار زيباري الى منصب رئيس الجمهورية"، مبينا ان "رأيي الشخصي ان هذا القرار لن يؤثر كثيرا على المعادلة على اعتبار ان الموضوع اصبح قضية عناد من قبل الديمقراطي الكردستاني حول شخص مرشحنا للمنصب برهم صالح في محاولة لفرض ارادة جهة على اخرى".

واضاف سورجي، ان "الديمقراطي الكردستاني على استعداد الى ان يرشح الى اي شخص يتم تقديمه الى منصب رئيس الجمهورية بشرط ان لا يكون مرشحنا من قبل الاتحاد وهو موقف نأسف له"، لافتا إلى ان "قرار البرلمان في فتح باب الترشح من جديد الى رئاسة الجمهورية هو قرار غير قانوني وجاء لمصلحة الديمقراطي الكردستاني ونحن بدورنا طعنا في هذا القرار وبحال حكمت المحكمة معنا فحينها لن يكون هنالك أي مرشح من الديمقراطي للمنصب ورغم هذا برأيي فلن يصوت الديمقراطي ومن معه لمرشح الاتحاد بسبب مواقف شخصية لم نكن نتمناها".

واكد ان "الموضوع لو كان مهنيا و بملاحظات حقيقية فإن الاتحاد لديه الكثير من الشخصيات الكفوءة والقادرة على التصدي للمنصب اضافة الى شخص برهم صالح لكن الديمقراطي الكردستاني جعل المعادلة تتحول الى محاولة فرض ارادة وليس موقف سياسي مهني وهو ما لايمكن القبول به خصوصا ان تأريخ وتضحيات الاتحاد لا تجعلنا نقبل بان نكون بمثل هكذا موقف من شركاء العملية السياسية والنضال طيلة العقود السابقة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:23 | 2022-02-14 06:23
05:54 | 2022-02-14 05:54
05:48 | 2022-02-14 05:48
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.