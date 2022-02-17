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ممثلو المطاحن يتبرّؤون من ارتفاع اسعار الطحين
خاص السومرية
2022-02-17 | 03:57
ممثلو المطاحن يتبرّؤون من ارتفاع اسعار الطحين
المصدر:
السومرية
284 مشاهدة
ممثلو المطاحن يتبرّؤون ارتفاع اسعار الطحين.
اعلن ممثلو المطاحن في العراق براءتهم من ارتفاع اسعار مادة الطحين في السوق مبينين ان الامر يعود لشحة المادة بسبب قلة محصول الحنطة وعدم استيراد مايسد الحاجة منها،، فيما طالبوا رئيس الوزراء والبرلمان بالتدخل العاجل لاستيراد الكميات المطلوبة من الحنطة لتخفيض اسعار الطحين.
اصحاب مطاحن يعلنون براءتهم من ارتفاع اسعار مادة الطحين في السوق.
ويكشفون ان الامر يعود لقلة المحصول وعدم استيراد مايسد الحاجة منه.
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