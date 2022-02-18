تهريب منظم للوقود في نينوى ونائب يتحدث عن موقف برلماني - عاجل

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إنه "منذ مدة طويلة ومحافظة نينوى تعاني من ازمة البنزين وهي المحافظة الوحيدة التي يضطر أهلها للانتظار في الطوابير لساعات من اجل التزود بالبانزين حتى اصبح الامر مرهقا ومذلا"، مبينا أن "جميع الحلول التي اتخذت من أجل حل هذه الازمة هي حلول ترقيعية وبعيدة عن الأسباب الحقيقية التي يعرفها جميع أبناء المحافظة والمرتبطة بعمليات التهريب المنظمة للمشتقات النفطية وخصوصا البنزين ولا يوجد اي سبب اخر غير هذا السبب".واضاف الشمري، ان "الامر اصبح لا يطاق وهو بحاجة الى اتخاذ اجراءات صارمة وعقوبات رادعة بحق المهربين منها مصادرة البنزين والشاحنة مع السجن والغرامة المالية الكبيرة للسائق ومحاسبة الفاسدين والمتواطئين مع المهربين ومع كل من يسهل مهمتهم والايعاز للقوات الامنية الموجودة في السيطرات بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية".وتابع اننا "كجهة رقابية قد حددنا الخلل وعلى الحكومة المركزية والحكومة المحلية في نينوى التحرك فورا من اجل حل هذه الأزمة وإنهائها"، مشددا على اننا "وضمن دورنا الرقابي سنعمل على استكمال اجراءات استضافة وزير النفط والقيادات المسؤولة عن ملف السيطرات وسلامة الحدود لبحث هذا الملف معهم والخروج بنتائج عاجلة وحقيقية لإيقاف هذا الوضع المربك".