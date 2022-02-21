الدولار يخلط الأوراق: أزمة سياسية أو اقتصادية؟‎‎

يعود الى الواجهة من جديد.. الدولار على الخط السياسي ام الاقتصادي حيث يرى مختصون ان تخفيض سعر صرف الدولار في الوقت الحالي له تبعات وخيمة ما تكن هناك بدائل تسد حاجة الحكومة في حال انخفاض أسعار النفط...الدولار على خط السياسي أم الاقتصادي .. ازمة جديدة ام خطوة نحو الانفراج وعلى الرغم من التحذيرات من خفض سعر الدولار إلا أنه لليوم الثاني على التوالي يسجل انخفاضاً طفيفا في سوق العملاتوعلى الاغلب هكذا قرارات يراها مراقبون لا تخلو من الجنبات السياسية ولها تداعيات سلبية نوعا ما على الجانب الاقتصادي ما لم يكن هنالك بدائل تسد حاجة الحكومة في تسديد رواتب الموظفين في حال انخفضت من جديد اسعار بيع النفطوبعيدا عن الجانب الاقتصادي يرى متابعون ان استجواب وزير المالية علي علاوي داخل قبة البرلمان سيؤثر على سير موازنة الفين واثنين وعشرين وربما سيعطلها الى ما بعد تشكيل الحكومة اي ما بعد منتصف العام الحالي تقريبا.