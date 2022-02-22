الديمقراطي الكردستاني يحدد اسباب تأخير تشكيل الحكومة ويطرح عدة حلول

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان في حديث للسومرية نيوز، إن "الانسداد السياسي الموجود وحديث البعض عن الثلث المعطل رغم ان عددهم لا يتجاوز التسعين مقعد جميعها امور بحاجة الى تحريك المياه الراكدة، بالتالي فان مبادرة اللقاء بين زعماء التحالف الثلاثي هي مبادرة مهمة جدا لوضع حلول يستطيعون بها ابعاد العراق عن التجاذبات والصراعات وتعطيل امور المواطن وجميع الامور التي تقلق الشعب العراقي".واضاف، ان "اي لقاء بين الزعماء قد ينتج عنه إطلاق مبادرات مهمة تحلحل الازمات وصولا الى تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية".ولفت باجلان الى ان "الانقسام وازدواجية التصريحات لدى بعض الاطراف هو امر يخلط الاوراق ويعرقل جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية وجميع ما يطرح عن الثلث المعطل لا تتعدى كونها ورقة ضغط على التحالف الثلاثي في سبيل الحصول على بعض المكتسبات".واكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "معالجة الازمة ينبغي أن تكون بدبلوماسية وحكمة لان البلد لايحتمل المزيد من الصراعات والمشاكل، وهنالك مجال لفتح حوارات جديدة وتسوية الامور والذهاب بتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بوضع العراق وشعبه، وان يكون هنالك حلول للأزمات بعيدا عن التشبث بالمصالح الضيقة من خلال دعم الجهود لتشكيل حكومة وطنية قوية".