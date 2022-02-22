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عدم استقرار بأسعار صرف الدولار... وركود في المناطق التجارية

خاص السومرية

2022-02-22 | 04:09
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عدم استقرار بأسعار صرف الدولار... وركود في المناطق التجارية

المصدر:
السومرية
998 مشاهدة

ركود بعمليات البيع والشراء بمنطقة جميلة التجارية في بغداد بعد التذبذب الحاصل باسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

شهدت الاسواق التجارية في بغداد ركودا بعمليات البيع والشراء بعد حالة عدم الاستقرار باسعار صرف الدولار وسط مطالبات بضرورة ايجاد حلول لانقاذ الواقع الاقتصادي للبلاد.

ركود بعمليات البيع والشراء هنا وداخل منطقة جميلة في بغداد التي تعد اكبر مجمع تجاري، تعرض اصحاب المحال فيها لخسارة تقدر بملايين الدولارات.. بعد التذبذب الذي حصل باسعار الصرف خلال اليومين الماضيين.. حيث تحدثوا بأن ارتفاع سعر الدولار وانخفاضه أثر بشكل سلبي على الحركة التجارية

انتقاد وجهه آخرون لبعض الكتل السياسية التي توعدت قبل الوصول الى مراكز السلطة بانعاش الواقع الاقتصادي للبلاد..مناشدين الجهات الحكومية بايجاد حلول سريعة ومعالجة ازمة سعر الصرف.

وشهدت الايام الماضية تضاربا بسعر الصرف الذي انخفض في الاسواق المحلية، وسط حالة قلق كبيرة وفوضى تدب الاسواق بسبب عدم وجود اي تأكيد رسمي حتى الان من قبل البنك المركزي حول بقاء سعر الصرف على وضعه الطبيعي ام ينخفض في الايام المقبلة.
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