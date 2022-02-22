أزمة المناصب: لا بوادر لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية

اغلق باب الترشيح وعلى قرار الاغلاق مضى اكثر من اسبوع والى الان لابوادر تؤشر الى عقد جلسة نيابية لاختيار مرشح لرئاسة الجمهورية والسبب هو عدم امكانية القوى السياسية تحقيق اغلبية الثلثين بحسب تصريحات لنواب الاطار التنسيقي.لا بوادر تؤشر عن جلسة مرتقبة او اتفاق لحسم منصب رئيس الجمهورية على الرغم من مرور اكثر من اسبوع على غلق باب الترشيح وما يؤكد ذلك هو عدم إمكانية الكتل النيابية تحقيق أغلبية الثلثين التي من خلالها يمضي مرشح الرئاسة بحسب نواب في الإطار التنسيقي.التأخير الحاصل في التشكيلة الحكومية لن يؤثر على منصب رئاسة الجمهورية فحسب بل سينعكس على ما تبقى من مناصب تنفيذية والسبب صراع الاحزاب الذي طغى وبقوة متجاوزا حتى ما تسمى بالتوقيتات الدستورية وفقا لما تحدث به نواب.يبدو ان تشكيلة الفين واثنين وعشرين الحكومية.. اشبه برحلة الشتاء والصيف موسم انقضى واخر على الأبواب ومازالت القوى السياسية تراوح مابين الاغلبية والتوافقية وإلى الآن لا ملامح واضحة لشكل الحكومة المقبلة على حد وصف معنيين.