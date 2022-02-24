بالفيديو: المنافسة نحو قصر السلام تنطلق من جديد بـ33 مرشحا

على طريقة المقاعد الاكثر عددا الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس الابرز على رئاسة الجمهورية يرى ان المنصب هو استحقاق انتخابي وعلى قائمة المرشحين ينافس بمرشح واحد يقول عنه نواب الحزب بأنه مستوفٍ للشروط ولا غبار عليه وحظوظه اقوى من غيره تجاه مبنى قصر السلام.فتح باب الترشيح مجددا لاتاحه الفرصة لبعض الكتل السياسية بتقديم مرشحيها مرة أخرى عطل عمل البرلمان التشريع والرقابي حيث ترى اوساط نيابة ان هذا التعطيل لن يضر الأداء النيابة فحسب بل سيجر التشكيله الحكومية إلى تاخير اكثر من الحالي.