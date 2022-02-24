Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شركة فرنسية تعلن عن نتائج إيجابية للقاحها ضد كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

اراء متضاربة بشأن إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية

خاص السومرية

2022-02-24 | 04:10
اراء متضاربة بشأن إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية
1,513 مشاهدة


تقرير: السومرية نيوز

لاقى قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في الدعوى المقامة بشأن شرعية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية الى الاول من الشهر المقبل، ردود أفعال سياسية متباينة، ففي الوقت الذي أكد فيه عضو بالديمقراطي الكردستاني على أهمية التعامل بروح الدستور والقانون بعيدا عن الانتقائية في تفسير وتطبيق المواد، اشار عضو بالاتحاد الى أن جميع المواد الدستورية لم تعطي الصلاحية والحق الى رئيس البرلمان في فتح باب الترشيح مرة اخرى.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، أكد انه في الكثير من الامور ينبغي ان نتعامل بروح الدستور والقانون لمعالجة بعض الجزئيات بما يخدم المصلحة العامة والعملية الديمقراطية في البلد

وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، إن "الحديث عن وجود جنبة سياسية في قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في قضية شرعية فتح باب الترشيح هو امر واضح رغم اننا للاسف لم نكن نريد زج المحكمة الاتحادية بالجوانب السياسية".

وأضاف باجلان، ان "من يتحدث عن عدم وجود مادة في الدستور تتحدث عن امكانية فتح باب الترشح مرة اخرى ويعتبر تلك الخطوة خرق دستوري هو يغالط نفسه على اعتبار ان الدستور لم يتحدث أيضا عن عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية في حال انتهاء المدة الدستورية المحددة في ثلاثين يوما من الجلسة الاولى لعقد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ما يعني أننا من المفترض ان نبقى بلا رئيس جمهورية بشكل مطلق لعدم وجود مادة دستورية تعالج هذه الجزئية".

وتابع ان "هذا الكلام غير صحيح على اعتبار ان الدستور اعطى الخطوط العريضة والعامة لمعالجة الامور، ولا يمكن التعامل بانتقائية مع المواد الدستورية"، مشددا على أننا "في الكثير من الامور ينبغي ان نتعامل بروح الدستور والقانون لمعالجة بعض الجزئيات بما يخدم المصلحة العامة والعملية الديمقراطية في البلد".

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اكد ان حسم منصب رئيس الجمهورية والتصويت عليه باغلبية الثلثين لن يتحقق طالما كانت القوى الشيعية غير متفقة على استحقاقهم الانتخابي في منصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال السورجي في حديث للسومرية نيوز، إن "جميع فقهاء القانون والتشريع عليهم الاجابة بكل وضوح فيما يخص الدستور العراقي هل تتضمن أي مادة تتحدث عن اعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او تمنح الصلاحية لرئاسة البرلمان في اتخاذ هكذا خطوة"، مبينا ان "كل ما قامت به رئاسة البرلمان وتحديدا رئيسها محمد الحلبوسي هو اجتهاد شخصي لأسباب سياسية بغية اتاحة فرصة الى حزب متحالف معهم وهو الديمقراطي الكردستاني لتقديم مرشح بديل عن مرشحهم السابق الذي اقصته المحكمة الاتحادية".

واضاف السورجي، ان "العراق اليوم لديه برلمان شرعي مصادق عليه من المحكمة الاتحادية وهناك رئاسة للبرلمان كما أن منصب رئيس الجمهورية ليس شاغرا بعد قرار المحكمة الاتحادية باستمرار الرئيس الحالي الى حين الاتفاق على رئيس جديد يتم التصويت عليه داخل قبة البرلمان"، لافتا الى ان "المشكلة اليوم تنحصر في قضية رئاسة الوزراء وفي حال عدم اتفاق القوى الشيعية على موقف موحد فلن يتم حسم هذه الجزئية وبدورها لن تؤدي الى حسم منصب رئيس الجمهورية الذي يحتاج الى التصويت باغلبية ثلثي اعضاء البرلمان".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:21 | 2022-02-24 09:21
09:17 | 2022-02-24 09:17
09:14 | 2022-02-24 09:14
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.