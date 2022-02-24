Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شركة فرنسية تعلن عن نتائج إيجابية للقاحها ضد كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

قلق ومخاوف عربية وعراقية من الحرب الروسية الاوكرانية

خاص السومرية

2022-02-24 | 06:46
قلق ومخاوف عربية وعراقية من الحرب الروسية الاوكرانية
4,182 مشاهدة

تقرير / السومرية نيوز

قلق ومخاوف يهيمنان على الشرق الأوسط عامة والعراق خاصة، إثر تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن جارتها أوكرانيا، واللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، ما أثار رفضا دوليا واسعا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء العمليات العسكرية لبلاده ضد أوكرانيا، وقال إن أي دولة تتدخل "ستدفع ثمناً لم تعرفه من قبل".
 
وأَضاف في خطاب متلفز، أن "النظام الأوكراني" يتحمل المسؤولية عن سفك الدماء وهذه العمليات العسكرية تأتي رداً على الهجمات التي تأتي من أوكرانيا".
 
واتهم بوتين أميركا وحلفاءها بإهمال المطالب الروسية بعدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وضمان عدم تعرض موسكو لتهديدات أمنية.
 
وأوضح الرئيس الروسي أن العملية العسكرية الروسية هي للتأكد من نزع سلاح أوكرانيا، وخاطب كل الأوكرانيين الذين يحملون السلاح. بأن بإمكانهم مغادرة مناطق القتال في ظل إجراءات آمنة.
 
وعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اجتماعاً استثنائياً، طالب خلاله أعضاء المجلس واحداً تلو الآخر، روسيا بالنأي عن "الحرب الأوكرانية".
 
واتهم ممثل فرنسا في مجلس الأمن الدولي، نيكولاس رفييه، روسيا بأنها "لا تحترم قرارات مجلس الأمن".
 
أما ممثلة أميركا في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، فقالت: "حذرنا منذ فترة طويلة من أن روسيا تريد أن تهجم"، وقال ممثل بريطانيا: "على روسيا أن تنهي انتهاكاتها".
 
وطوال عقود ظلت منطقة الشرق الأوسط ساحة تنافس على النفوذ والمصالح بين الولايات المتحدة وروسيا في ساحات الصراعات المختلفة.
واستمر ذلك حتى انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتراجع مستويات الانخراط الأمريكي في صراعات المنطقة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2021، بعد تبنيه استراتيجية التوجه نحو آسيا لمواجهة مخاطر صينية أو روسية محتملة في تلك المنطقة.
 
بالمقابل، يتخوف العراق من شرارة الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ما عانى من حروب وويلات على مدى طويل، وفي الوقت ذاته يمر العراق بصراعات سياسية وأزمة تشكيل حكومة إضافة الى الازمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الدولار.
 
وتزامن دخول القوات العسكرية الروسية على أوكرانيا بعد ساعات من اعلان العراق الخروج من إجراءات الفصل السابع بالأمم المتحدة والمتعلق بإنهاء ملف التعويضات للكويت.
 
وعلى صعيد متصل، أعرب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء الأربعاء، عن تطلعه إلى "تغليب مبدأ الحوار" بين روسيا أوكرانيا، مشددا على أن الحروب ليست حلا للمشاكل ولا تخلف سوى "الخراب".
 
وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، تابعتها السومرية نيوز إن "روسيا تعتبر أوكرانيا مصدر قلق غربي ضد مصالحها وتعتقد في نفس الوقت أن لأمريكا الأثر الكبير على السياسة الأوكرانية وتعاملاتها معها".
 
وشدد على "ضرورة تغليب مبدأ الحوار بين البلدين الجارين المسيحيين، فالحرب لا طائل منها على الإطلاق".
 
وتابع قائلا: "فما كانت الحروب يومًا حلًا للمشاكل، بل هي زيادة في كثرة المشاكل والأزمات، وخصوصًا لمثل هذه الحرب التي قد تجر العالم بأسره لحرب لا هوادة فيها".
وأردف: "أقول هذا عن تجربة عراقية مريرة من الحروب، بل وتجربة عربية أو قل إسلامية حالية مليئة بالحروب والدماء، لم نجن منها إلا الخراب والضعف والتشتت في خضم استفحال التشدد والإرهاب في بلداننا العربية والإسلامية".
 
بدوره، حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، من أزمة عالمية كبرى يصعب احتواؤها ما لم تتغلب لغة العقل والمنطق والتهدئة ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر الحكيم في تدوينة، اطلعت عليها السومرية نيوز، "نتابع بقلق بالغ الإضطرابات الأمنية في الشرق الأوروبي، وإعلان الحرب بين روسيا واوكرانيا والتي تنذر بأزمة عالمية كبرى يصعب احتواؤها ما لم تتغلب لغة العقل والمنطق والتهدئة ووقف إطلاق النار وعودة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار وتجنيب شعبي البلدين والبلدان المجاورة مخاطر لا يحمد عقباها".
 
وأضاف الحكيم "كما ونهيب بالمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إتخاذ الخطوات العاجلة لنزع فتيل الأزمة و تشجيع الجانبين على وقف إطلاق النار والتفاوض بأسرع وقت ممكن".
 
من جهتا، خاطبت وزارة الخارجية العراقية، الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف ان "سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا خاطبت منذ يوم الاثنين (14 شباط 2022)، 27 جامعة ومعهد أوكراني يدرس فيها طلبة عراقيون، بتسهيل منحهم اجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الامني، وابداء الاهتمام والرعاية لهم".
 
وأضاف أن "السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الأوكرانية الى تزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع وأعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها".
ولم يقتصر الامر على العراق فقط، فقد اصدرت السفارتان المصرية والأردنية، بيانات بشأن الأحداث الأوكرانية، فيما حذرتا رعايا البلدين من الخروج إلى الشوارع تزامنا مع أندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا.
 
ووجهت السفارة المصرية في أوكرانيا، تحذيرا عاجلا للجالية المصرية بعدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية لحين استقرار الأوضاع.
 
وجاء في بيان السفارة المصرية، نقلته صحيفة "الوطن" "تهدي السفارة المصرية أطيب تحياتها، وتتشرف بالإفادة بأنه في ضوء تطور الأزمة بأوكرانيا وفرض الأحكام العرفية وغلق المجال الجوي، وكذلك رحلات القطارات، يرجى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع، وستقوم السفارة بموافاتكم بأية تعليمات إضافية من خلال هذا الموقع".
 
من جهتها دعت الأردن، في بيان نقلته وكالة "عمون"، مواطنيها في أوكرانيا إلى أخد الحيطة والحذر.
وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن "خلية الأزمة في الوزارة تستمر بالانعقاد على مدار الساعة، حيث يتم التحضير الآن لانعقاد اجتماع موسع وشامل مع كافة الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا وذلك لتقييم المستجدات".
 
وأضافت: "ندرس الخيارات وسبل الإخلاء المتاحة، خاصة الإخلاء البري من جهة الدول المحاذية للمناطق الحدودية الغربية لأوكرانيا، والتي كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد حضرت لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بالتواصل مع عدد من الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل إخلاء الأردنيين برا لهذه الدول إن استدعت الحاجة".
ولفتت إلى أنه "يتم حاليا التواصل مع هذه الدول لتنفيذ الخطط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية للتعامل مع الأزمة".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:21 | 2022-02-24 09:21
09:17 | 2022-02-24 09:17
09:14 | 2022-02-24 09:14
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.