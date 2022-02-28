Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة عربية بالشفاء من كورونا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

نائب: توزيع اللجان البرلمانية سيكون وفق الية توافقية

خاص السومرية

2022-02-28 | 03:20
نائب: توزيع اللجان البرلمانية سيكون وفق الية توافقية
911 مشاهدة

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، الاثنين، ان توزيع الاعضاء على اللجان البرلمانية ينبغي ان يكون وفق الية فنية مهنية تنسجم مع شكل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية، مرجحا ان يتم توزيعها وفق الية توافقية.

وقال الزيادي في حديث للسومرية نيوز، ان "توزيع اللجان البرلمانية لن يكون بالامر السهل وقد يشهد شد وجذب بين القوى السياسية على اعتبار كل طرف سياسي لديه رؤية في الية توزيع اللجان النيابية"، مبينا اننا "نعتقد ان توزيع اللجان ينبغي أن يكون وفق الاستحقاقات الانتخابية وان يكون وفق الية فنية تجعل تلك اللجان تؤدي عملها بشكل فاعل".

واضاف الزيادي، ان "اللجان النيابية في حال الذهاب الى خيار الاغلبية كما يريد الطرف الاخر فعليهم ترك اللجان الرئيسية الى المعارضة كي تكون الرقيب الفاعل على عمل الحكومة، وبحسب البرنامج الحكومي، بالتالي فنحن ما زلنا لم نصل الى الية واضحة لتوزيع اللجان، لكن العرف الدارج في العمل الرقابي ان تكون اللجنة الى جهة معاكسة الى الجهة التي تحصل على الحقيبة الوزارية كي تكون رقيبة عليها وعلى أدائها وأن يكون اداء اللجان فاعلا لانه ليس من غير المعقول ان تكون اللجنة والوزير من نفس الجهة".

وتابع ان "الخيار الاسلم لتوزيع اللجان ان يكون بعد تشكيل الحكومة كي يتم توزيعها بشكل مهني وفني، بالتالي ينبغي أن يكون الحوار فنيا ومهنيا وان يتم التأجيل للحسم الى وقت اخر الى حين نضوج الالية"، موضحا ان "لجنة مراقبة الأداء الحكومي في الوقت الحاضر هي متوقفة على اعتبار ان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال بصلاحيات محدودة وفي حال تشكيل الحكومة الجديدة وتقديم برنامجها الحكومي فحينها سيتم تشكيل لجنة لمراقبة اداء الحكومة ومدى تطبيقها للبرنامج".

واكد الزيادي ان "اللجان البرلمانية تشكل وفق أمرين اما التوافق او الاغلبية ونعتقد اننا سنذهب الى خيار التوافقية على اعتبار أن البرلمان ينبغي إبعاده عن الرئاسات كونه جسد واحد وكتلة واحدة تشريعية رقابية وينبغي ان يكون عملها متكاملا بين جميع الكتل".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:29 | 2022-02-28 07:29
07:05 | 2022-02-28 07:05
06:55 | 2022-02-28 06:55
المزيد
اعلان
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.