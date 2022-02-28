وزير الداخلية لـ السومرية: سأُتابع شخصيا حادثة الأعتداء على الصحفيين في كربلاء

وذكر المكتب الاعلامي في حديث خص به السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية استجاب لحادثة الأعتداء على مراسل قناة السومرية في محافظة كربلاء المقدسة"، رافضا "الأعتداء ومنع تغطية نشاطات الصحفيين خاصة في حادثة حريق مستشفى الهندية العام".وأضاف أن "وزير داخلية سيتابع بشكل شخصي موضوع الأعتداء الذي طال مراسل قناة السومرية وعدد من الصحفيين من قبل عناصر أفراد التابعيين لقيادة شرطة كربلاء المقدسة الذي لا يمثلون رأي القيادة ولا وزارة الداخلية بشكل عام ومحتسبتهم قانونيا".وفي وقت سابق من مساء الاحد، اعتدت قوة أمنية، على مراسل قناة السومرية الفضائية، وصحافيين آخرين، خلال تغطية حادث حريق مستشفى الهندية العام بمحافظة كربلاء.