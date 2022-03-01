بعد شد وجذب سياسي... وزير المالية في ضيافة البرلمان‎‎

في جلسة برلمانية مكتملة النصاب.. مجلس النواب يصوت على تسمية خمس وعشرين لجنة ويناقش تداعيات سعر صرف الدولار بحضور وزير المالية وسط اصرار على اهمية تخفيض سعر الصرف ولو بشكل تدريجي بحسب نواب.ثلاث فقرات على جدول الاعمال في جلسة برلمانية شهدت حضور مائتين وثمانية وثمانين نائبا بنصاب مكتمل وبعد تأدية اليمين الدستورية لاربعة نواب جدد صوت البرلمان على خمس وعشرين لجنة نيابية دائمة مع استحداث لجنة لتعديل مهام اللجان وفقا لما تحدث به نواب.وبعد الانتهاء من التصويت على تسمية اللجان فتح البرلمان باب المداخلات مع وزير المالية علي علاوي الذي حضر لمناقسة تداعيات سعر صرف الدولار وتهريب العملة وسط اصرار نيابي على اهمية ارجاع الصرف الى ما كان عليه ولو بشكل تدريجي.بعد شد وجذب سياسي .. وزير المالية علي علاوي في ضيافة البرلمان بجلسة نيابية مكتملة النصاب وفي محاولة علها تعيد الدولار الى سابق عهده بحسب نواب