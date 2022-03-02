الاطار التنسيقي يتحرك نحو كتلة جديدة

نحو الثبات الوطني يتحرك الاطار التنسيقي من خلال تحشيد اكبر عددٍ من النواب لمنافسة تحالف ثلاثي يدفع هو الاخر نحو تشكيلة حكومية لا شرقية لا غربية وفق مبدأ الاغلبية الوطنية وما بين الطرفين السباق مفتوح والنتائج لاتزال غير واضحة.حرب ضروس تخوضها القوى السياسية للوصول الى اكبرِ عددٍ من المقاعدِ النيابيةِ وما بين الاغلبية الوطنية والثبات الوطني سباق لم ينته بعد والنتيجة الى الان غير محسومة داخل الاطار التنسيقي التحشيد لضم نواب من القوى السنية والكردية والمستقلين مستمر بوتيرة عالية وكتلة الثبات قاب قوسين او ادنى من الاعلان بحسب اوساط نيابية.وفي مقابل التحشيد النيابي نحو كتلة الثبات الوطني هنالك تحالف ثلاثي يحشد هو الاخر لتشكيل حكومة وفق مبدا الاغلبية الوطنية حيث اكد نواب عن التحالف ان العمل على التشكيلة الحكومية المقبلة سيكون وفق الاستحقاقات الانتخابية وعدد المقاعد النيابية على حد وصفهم.ومابين الثبات والاغلبية لايوجد متسع من الوقت وكلاهما سيتضح اكثر في جلسة اختيار منصب رئيس الجمهورية والكفة في الاختيار ستميل لمن يجمع الثلثين لتمرير المرشح باغلبية مريحة بحسب نواب.