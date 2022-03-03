للمرة الثالثة سيفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بعد قرار مرتقب من مجلس النواب.في سابقة لم تحدث مطلقا فيما مضى وسط منافسة تؤكد فيها بعض الكتل ان منصب الرئيس العاشر ليس حكرا على احد.في العراق فقط باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية يفتح ثلاث مرات وحتى الثالثة قد لا تصيب او تصاب بالاخفاق على الرغم من المثل القائل الثالثة ثابتة لكن في السياسة لا ثوابت على حد قول نواب مؤكدين ان الكرة حاليا في ملعب البرلمان.وعلى خط المنافسة تدخل كتلة الجيل الجديد النيابية في سباق الاحزاب نحو رئاسة الجمهورية مؤكدة ان المنصب ليس حكراً على الحزبيين الكورديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بل هو استحقاق الجميع بحسب وصفها.وفي جدلية أخرى تضمين فقرة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في جدول اعمال جلسات البرلمان يحتاج إلى آلية النصف زائد واحد ام إلى ثلثي الأعضاء هذا ما لم توضحه المحكمة الاتحادية وتساءل عنه نواب.