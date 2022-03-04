بعد العاصفة الاخيرة.. صحة كربلاء تعلن احصائية نهائية لحالات الاختناق - عاجل

وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي للسومرية نيوز، انه "تم تسجيل ٢٢٨ حالات اختناق في جميع المستشفيات الحكومية في مركز المدينة وأقضيتها ونواحيها لحد صباح اليوم".وأضاف السلامي، انه "تم نقل ٦٧ حالة في سيارات الأسعاف بسبب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة يوم امس".ويوم امس، شهدت محافظة كربلاء ومحافظات اخرى، عاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث وحالات الاختناق.