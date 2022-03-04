توضيح بشأن إنقطاع المياه على عدد من الأحياء السكنية في كربلاء

وقال مدير ماء المحافظة محمد فاضل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك أعمالا تجري لتنظيف الانهر المؤدية إلى مشروع مدينة الأمام الحسين ومشروع الصافي القديم وكذلك مشروع الخام اللذان يصبان على نهر الحسينية تأثرا بوجود نبات الشمبلان".وتابع، "حدوث العاصفة ليلة أمس ساهمت بقطع التيار الكهربائي عن المشروع مما أدى إلى قطع المياه".واشار الى انه "سيتم إعادة المياه لجميع الأحياء بالتدريج".وشهدت مناطق مختلفة في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، انقطاع المياه عن المنازل بعد ليلة شهدت عاصفة ترابية شديدة ضربت المحافظة.وبحسب مراسلنا في المحافظة فإن اهالي الاحياء التالية: (الاسرة، الصحفيين، السلام، المدراء، الموظفين، الغدير، العامل، النقيب، رمضان، التعاون، شهداء الموظفين، فضلاً عن مركز المدينة)، انقطعت المياه عن منازلهم منذ ليلة امس.وشهدت كربلاء مساء الخميس عاصفة ترابية شديدة، ادت الى انعدام الرؤية تمام