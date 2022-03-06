بدء مقاطعة الدوام في السليمانية وموظفون يتوجهون صوب ساحات التظاهر (صور)

وقال أحد منظمي التظاهرات للسومرية نيوز، إن "الموظفين قرروا بدأ مقاطعة الدوام والتوجه نحو ساحات التظاهر للاحتجاج ضد التأخير المستمر للرواتب".وأضاف، أن "التظاهرات انطلقت في قضاء كفري بمحافظة السليمانية وستمتد إلى أماكن أخرى"، مؤكدا "وجود أصرار على تكرار التصعيد الذي حدث سابقا والاستمرار بمقاطعة الدوام".واندلعت الاحتجاجات في محافظة السليمانية بداية كانون الأول 2021، إذ نظم مدرسون وموظفون حكوميون احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وبصرف الرواتب المتأخرة، في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بدفع الرواتب المؤجلة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول.