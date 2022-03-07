وزارة التجارة: السلة الغذائية صمام الامن الغذائي

في وقت يبدو التخوف واضحاً لدى الاوساط الشعبية من تضرر غذائهم إثر تداعيات الاحداث الدولية والاقليمية، تؤكد وزارة التجارة أن مشروع السلة الغذائية يمكن أن يكون صمام امان غذاء المواطن، فيما دعت الى ضرورة تقديم الدعم المالي لتوفير مفرداتها بشكل كامل.
داخل هذه المخازن تقول وزارة التجارة ان هناك ما يكفي من المواد المجهزة للسلة الغذائية التي يمكن أن تعد صمام ضبط الامن الغذائي في البلد، فيما يشير المسؤولون الى انه لا بد من تقديم المزيد من الدعم لا سيما من قبل وزارة التجارة لرفد هذه السلة المقدمة للمواطن والعمل على زيادة مفرادتها.
وفي الاطار ذاته قُدمت التطمينات للمواطنين بأنه لا مخاطر محتملة ستمس غذاءهم خاصة مع الجهود المبذولة لدعم السلة الغذائية من خلال توفير المواد الاساسية وتحقيق خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة.
ويؤكد المواطنون في الشارع على ضرورة تطوير استراتيجيات التخزين للمواد الغذائية الضرورية من خلال الاعتماد على خطط رصينة تضع غذاء الفرد بعيداً عن تداعيات الازمات بمختلف انواعها.