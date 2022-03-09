بالفيديو ارتفاع أسعار الأسماك والدجاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية‎‎

بالتزامن مع الارتفاع الحاد باسعار المواد الغذائية، شهدت اسعار اللحوم في محافظة الديوانية ارتفاع مفاجئا خلال اليومين الماضيين، في حين عزت مديرية الزراعة الاسباب الى ارتفاع اسعار الاعلاف الحيوانية.بهذه الجملة عبر بائع السمك هذا عن ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، حيث وصل سعر كيلو السمك الواحد الى سبعة الاف دينار، بينما كان قبل قترة قصيرة بثلاثة الاف، كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدجاج.مديرة زراعة المحافظة بينت بان ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والاسماك، نتيجة الى ارتفاع أسعار الاعلاف، التي وصلت الى مليون ومئتين ألف دينار، للطن الواحد، بالإضافة الى شحة المياه والامطار وقلة المراعي الخضراء لهذا الموسم، ما انعكست على ارتفاع الأسعار، في الاسواق العراقية.