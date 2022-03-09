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موجة الغلاء تعصف بالغذاء.. فيديو
خاص السومرية
2022-03-09 | 14:30
موجة الغلاء تعصف بالغذاء.. فيديو
المصدر:
السومرية
851 مشاهدة
موجة الغلاء تعصف بالغذاء
تزيد من بؤس الفقراء
غياب الاستراتجيات وجشع التجار
مخاوف من تفاقم الجوع
المواطن بات ضحية الازمات وسعر الصرف
»
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