كيف تأثرت مشتريات المواطنين اليومية مع غلاء الأسعار؟‎‎

مواطنون: ارتفاع اسعار المواد الغذائية أثر على حجم المشتريات ومطالبات بحلول حقيقية تبعد غذاء المواطن عن الازمات .



في خضم الارتفاع الحاصل لاسعار المواد الغذائية، يجد مواطنون في ذلك تأثيراً مباشراً على مشترياتهم اليومية مطالبين بضرورة وضع حلول حقيقية تجعل غذاء المواطن بعيداً عن الازمات.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤزم حالة الفقير، مواطنون يشكون حالهم بعد تسعيرة الاربعة الاف دينار لعبوة زيت الطعام وهو أمر ينعكس واضحاً على حجم مشترياتهم وبينما يبرر البعض هذا الارتفاع بسعر صرف الدولار يستبعد المواطن ذلك.

ولا تطالب الاوساط الشعبية بالكثير وتنحصر آمالهم في تحركات عاجلة لوضع حلول مناسبة لارتفاع اسعار المواد الغذائية والتخفيف عن كاهل المواطن الذي تكالبت عليه الازمات.

ويرى مراقبون أن الازمة الحاصلة باسعار المواد الغذائية تفاقمت في البلاد نتيجة الاعتماد التام على الاستيراد دون وجود بدائل انتاج محلي يمكن أن تكون مصدراً يلتجيء اليه المواطنون.