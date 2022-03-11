بالفيديو مواطنون يشكون: الأسعار نار‎‎

مواطنون بغداديون يشكون من ارتفاع اسعار المواد الغذائية تدريجيا في وقت لم يستبعد فيه كثيرون ان تقف جهات سياسية وراء الامر.الاسعار نار جملة بدأ المواطنون حديثهم بها عقب ارتفاع اسعار المواد الغذائية ووصولها لمديات خطرة مادفعهم للمطالبة بحملات اقتصادية وامنية مكثفة لمحاسبة المتسببين.ولايستبعد اخرون ان تقف وراء كل تلك التداعيات اطراف سياسية..تستفيد من الخلل الحاصل بتوازن السوق من اجل تحقيق مكاسب ربحية.. كون اغلب السياسيين اليوم باتوا يسيطرون على المنافذ او يمتلكون مشروعا تجاريا واحدا على الاقل.وبحسب خبراء فان الخطر الاقتصادي قادم لامحالة في حال استمرت اسعار السوق بهذا الحال محذرين من ارتفاعها اكثر في الاشهر المقبلة وتأثيرها على الشارع الذي يتقاضى اجورا منخفضة مقارنة باسعار السوق الباهظة.