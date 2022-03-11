امتعاض شعبي من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية‎‎

التجارة: المخزون الستراتيجي من القمح يكفي حتى نيسان المقبل







التجارة: تسيير فرق رقابية لرصد أسعار المواد الغذائية في الاسواق







الداخلية: توجيهات صارمة للتعامل مع محتكري المواد الغذائية بالأسواق







مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية ودعم الأمن الغذائي







مجلس الوزراء يوجه بصرف 100 الف دينار ويشمل المتقاعدين والموظفين والرعاية ومعدومي الدخل







المالية تعلن سعيها لتخصيص منح مالية عبر البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية







المجلس الوزاري للاقتصاد يتحرك لتأمين خزين من الحنطة ودعم البطاقة التموينية



