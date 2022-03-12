الاتحاد الوطني الكردستاني يعلن موقفه من "التقارب الشيعي" ويوجه دعوة للحزب الديمقراطي

وقال خوشناو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوى الاتحاد الوطني ومنذ جلسة التاسع من كانون الثاني الماضي، أكدت أهمية حصول الاتفاق بين ثنائية البيوتات الشيعية والكردية والسنية، وعدم مشاركتنا في الجلسة الاولى كان احتجاجا على عدم حصول تقارب بين الاطار التنسيقي والتيار لاننا نعتقد أنه لا انفراجة دون حصول هذا التقارب"، مشيراً إلى أن "ماحصل بالساعات الاخيرة من تقارب شيعي بعد مبادرة السيد مقتدى الصدر، هو أمر يفرحنا وهو تطبيق حقيقي لقراءة الاتحاد وهي انفراجة ومبادرة وانفتاح وخطوة ايجابية نثمنها ونحاول تعزيزها".وأضاف، أن "القوى السياسية الأخرى داخل البيت الكردي بدأت تردد ما ذهبنا إليه سابقا من أهمية تقارب البيت الشيعي، لأن الدستور العراقي واضح، والعراق لا يُدار بنكهة واحدة، ونعتقد أن الانعكاسة على البيت الكردي الإيجابية هو أمر نتمناه وأبوابنا مفتوحة للجميع ويجب أن نبقى ضمن الفضاء الوطني، وعلى الاخوة في الديمقراطي الكردستاني أن لا يحتجوا على ترشيحنا لبرهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية وأن لا يتم التذرع لأسباب سياسية".وأكد، أن "دعم مرشحنا هو الخطوة لإعادة فتح أبواب التباحث داخل البيت الكردي، وربما الإبقاء على التوازنات والاتفاقات السابقة وبما يعزز موقع إقليم كردستان في العملية السياسية، أما التعنت والتمسك بالمواقف فسيكون سبباً في الإضرار بالبيت الكردي، وموقفهم في العملية السياسية".وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية كمنصب يختلف عن منصبي رئيسي الوزراء والبرلمان، على اعتبار أنه حامي الدستور وينبغي أن يكون في الفضاء الوطني فوق الاختلافات السياسية، ولا يجب أن يكون ضمن تحالف سياسي، وحين رشحنا برهم صالح ليس بصفته مرشحا للاتحاد او لتحالف معين، بل يجب أن يكون خارج التباينات كي يكون حاميا للدستور ومتصديا للأزمات بين الجميع، خصوصا ان هناك تجارب سابقة وقف فيها برهم صالح ضد المكون الكردي وضد الاتحاد الوطني في حال كان الأمر يرتبط بمصلحة العراق وحماية الدستور وهو ما يؤكد ما ذهب إليه برهم صالح بأهمية ان يكون رئيس الجمهورية رئيسا لا مرؤساً وان يكون رئيسا للعراق وليس تابعا لرئيس حزب".ورأى أن "حظوظ برهم صالح ضمن الفضاء الوطني هي كبيرة جدا وازدادت قوة وثباتا مع التقارب داخل البيت الشيعي وحصول التئام العملية السياسية ضمن الفضاء الوطني".