الاتحاد الكردستاني يكشف موقفه من مرشحي رئاسة الوزراء

وقال فتحي في حديث لـ السومرية، إن "برهم صالح هو الاوفر حظاً للظفر بمنصب رئاسة الجمهورية"، مبيناً أنه "حاليا لا توجد تفاوضات بين الحزبين الكرديين لكن الباب مفتوح للتفاوض وحل المشكلات".وأشار إلى أن "منصب رئاسة الجمهورية أحدث مشاكل كبيرة داخل البيت الكردي، وأثر كثيراً على الوضع داخل كردستان"، مؤكداً أن "الديمقراطي يريد الاستحواذ على كل المناطق داخل الإقليم وداخل بغداد".وبين، أن "التقارب الشيعي سيكون له دوراً جيداً في العملية السياسية، وقد يسهم في حل المشكلات داخل البيتوتات الأخرى، وبالأخص الكردي".وأوضح فتحي، أن "الكرد سيوافقون على أي شخصية تطرح لرئاسة الوزراء وتنال قبول جميع الأطراف الشيعية".