Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يعلق على قصف أربيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

البرلمان ينتظر نتائج الحوارات.. هل نشهد خروجاً من "الانسداد السياسي"؟

خاص السومرية

2022-03-14 | 04:28
البرلمان ينتظر نتائج الحوارات.. هل نشهد خروجاً من "الانسداد السياسي"؟
656 مشاهدة

حالة من التفاؤل تعيشها العملية السياسية على أمل حصول انفراجة وإنهاء الاستحقاقات الانتخابية بعد مرحلة جمود أذاب جليدها الاتصال الهاتفي الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

ففي الوقت الذي اكد سياسي كردي أن العملية السياسية مستمرة والحوارات لن تتوقف والجميع يعمل من أجل عقد جلسة مجلس النواب المقبلة في اسرع وقت لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية ، أشار اخر إلى ان الايام القليلة المقبلة ستكون حافلة بالمباحثات واللقاءات بغية انهاء حالة الانسداد السياسي، فيما حذر ثالث من خطورة الانسداد السياسي والتجاوز على المدد الدستورية.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، ان العملية السياسية مستمرة والحوارات لن تتوقف وسيعمل جميع الاطراف على عقد جلسة مجلس النواب المقبلة في اسرع وقت بغية التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء

وقال قاسم في حديث للسومرية نيوز، إن "التقارب داخل البيت الشيعي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي يندرج ضمن جهود الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود بارزاني، والتي أثمرت عن الاتصال الهاتفي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم دولة القانون نوري المالكي، ومن ثم اللقاء في الحنانة وما يتلوها من تحركات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين بغية انهاء حالة الانسداد السياسي واستكمال الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل الحكومة".

وأضاف قاسم، أن "العملية السياسية مستمرة والحوارات لن تتوقف وسيعمل جميع الأطراف على عقد جلسة مجلس النواب المقبلة في اسرع وقت، بغية التصويت على رئيس الجمهورية و تكليف مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "مرشح الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو صاحب الحظ الاوفر في تولي المنصب وفق المعطيات والتفاهمات الاخيرة".

من جانبه، أشار عضو ائتلاف دولة القانون كاظم علي الحيدري، إلى أن الايام القليلة المقبلة ستكون حافلة بالمباحثات واللقاءات بغية إنهاء حالة الانسداد السياسي.

وقال الحيدري في حديث للسومرية نيوز، إن "الحوارات ستكون مكثفة ويتم فيها التباحث في أدق الجزئيات وفي حال استكمال النقاشات والتوصل الى اتفاقات نهائية فقد نشهد حسم منصبي رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء في جلسة برلمانية واحدة، وصولاً إلى تشكيل الحكومة بجميع تفاصيلها".

أما النائب بهاء النوري، فقد قال، إن "حالة الانسداد السياسي والتجاوز على المدد الدستورية هو امر خطير جدا، بالتالي فلابد من وجود مبادرات و مباحثات ولقاءات بغية إنهاء حالة الجمود والوصول الى مشتركات تذهب بالعملية السياسية الى بر الامان".

وأضاف في تصريح صحفي، أن "الاختلافات داخل المكونات هو مؤشر خطير جدا خصوصا داخل البيت الشيعي على اعتبار انهم المكون الاكبر وهناك ما يقرب من 187 ممثل للمكون تحت قبة البرلمان، بالتالي فلا يمكن أن يكون هذا المكون هو الأصغر داخل مجلس النواب".

وأشار إلى أن "الحكومة المقبلة سواء كانت توافقية او اغلبية او غيرها من المسميات هو امر غير مهم بقدر ما يهمنا ان تكون حكومة قوية ببرنامج واضح وتقف خلفها كتلة برلمانية تدعمها داخل قبة مجلس النواب ولا تتبرأ منها في حال الفشل والاخفاق".

وتابع: "المكون الكردي توجد بداخله خلافات، وبصفتنا المكون الاكبر ففي حال الاتفاق وتوحيد البيت الشيعي فاننا حينها سنكون قادرين على الدخول وايجاد معالجات وحلول داخل البيت الكردي كجزء من واجبنا كمكون أكبر تجاه شركائنا في العملية السياسية والبلد".

واكد على "اهمية الاسراع في ايجاد معالجات للوضع السياسي على اعتبار أننا دخلنا في حرج امام المدد الدستورية وينبغي حسم جميع الخلافات".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:14 | 2022-03-14 07:14
06:49 | 2022-03-14 06:49
06:49 | 2022-03-14 06:49
المزيد
اعلان
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.