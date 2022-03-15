ارتفاع الأسعار: جشع تجار أم تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟‎‎

ففي العراق سجلت الأسواق ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد الغذائية أبرزها زيت الطبخ والحب.ليصل سعر لتر الزيت لـ 4000 دينار عراقي وكيس الطحين لاكثر من 50 الفا.وفي مصر اكبر مستورد للقمح عالميا .. وصل سعر الطن منه لـ 6500 جنيه مصري بينما ارتفع طن المعكرونة لـ 10000 جنيه مصري.وفي الاردن شهدت بعض السلع مثل الزيوت والبقوليات والذرة ومادة الصويا ارتفاعا غير مسبوق بالفترة الاخيرة.وسجلت الاسواق العالمية ‏ارتفاعا تجاوز الضعفين بعدد من المواد الخام ابرزها القمح والنفط والغاز بعد الحرب الروسية الاوكرانية.‏حيث كان يقدر طن القمح في العام 2020 بـ 506$ ‏واليوم وصل لاكثر من 1106$.اما برميل النفط لخام برينت فكان يباع قبل 4 اشهر من الان بـ 68$ ليرتفع لـ 112$.واخيرا الغاز الذي كان يباع في العام 2000 بـ 0.8 $ .. تجاوز سعره اليوم اكثر من اربعة اضعاف بوصوله لـ 4.6$.