البرلمان الخامس: بداية متلكئة وعمل معطل وشح واضح في عقد الجلسات‎‎

ثلاث جلسات نيابية فقط هي عمل البرلمان منذ انطلاقه قبل ثلاثة اشهر حتى الان. منجز يراه نواب خجول جدا ولا يرتقي لمستوى الطموح والسبب برلمانٌ مصاب بأزمة الخلافات التي انعكست على ادائه وعطلت التشريعات.لم يعقد سوى ثلاثِ جلسات على الرغم من مرور ثلاثةِ اشهرٍ على انطلاقه. البرلمان الخامس بداية غير موفقة والسبب الركود السياسي الذي انعكس سلباً على اداء مجلس النواب بحسب اوساط نيابية.اداء البرلمان المرتبط بالمشهد السياسي قيّد عمل النواب وعطل عقد الجلسات ومن دون حسم المناصب الرئاسية كمنصب رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء يرى مراقبون ان البرلمان سيبقى متلكئ الاداء.بعد ثلاثة اشهرٍ من انطلاق البرلمان الخامس … جلسات مجلس النواب لم تتعد اصابع اليد والسبب الصراع السياسي رغم ان البرلمان سلطة رقابية تشريعية بحسب نواب.