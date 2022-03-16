Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترقبوا بعد التاسعة.. الركابي ضيف "علناً" على السومرية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

سعر الصرف يزيد لهيب السوق ودعوة لمعالجات ثابتة ترفع الأعباء عن المواطن

خاص السومرية

2022-03-16 | 05:44
سعر الصرف يزيد لهيب السوق ودعوة لمعالجات ثابتة ترفع الأعباء عن المواطن
4,055 مشاهدة

ما زال ارتفاع الاسعار في الاسواق وسعر الدولار مقابل الدينار هو الهاجس الأهم للمواطن والرأي العام على حد سواء، ورغم حزمة الاصلاحات التي أطلقتها الحكومة لايجاد معالجات فورية لأزمة ارتفاع الاسعار، لكن تبقى قضية قيمة الدولار مقابل الدينار هي العقبة الاكبر في طريق استقرار السوق، ومما زاد حجم التحدي هو دخول المحكمة على خط القضية، بعد تأجيل جلستها التي عقدتها يوم الثلاثاء الماضي الى الرابع من نفس نيسان المقبل للنظر في سعر صرف الدولار.

ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على اهمية الخطوات الاصلاحية التي مضت فيها الحكومة، لكنه اشار الى انها لن تكون كافية مالم يتبعها إجراءات ثابتة طويلة الأمد لتخفيف العبء عن المواطنين، فيما استبعد خبير اقتصادي امكانية تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار بالفترة القريبة المقبلة لعدة أسباب.

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن راضي، اكد ان خطوات الحكومة والحزمة التي أطلقتها لمعالجة ارتفاع الاسعار كان تصرفا جيدا وحلا انيا نثني عليه لكنه بحاجة الى حلول وإجراءات ثابتة للسيطرة على الاسعار وتخفيف اعباء المواطنين.

وقال راضي في حديث للسومرية نيوز، إن "خفض قيمة الدينار مقابل الدولار جعل المواطن يخسر الكثير من القيمة الشرائية لدخله الشهري، وما زاد العبء على الشعب هو غلاء الأسعار نتيجة للازمة الاقتصادية الدولية التي حصلت بسبب الحرب الروسية الاوكرانية"، مبينا ان "خطوات الحكومة والحزمة التي أطلقتها لمعالجة ارتفاع الأسعار خصوصا في تقديم منحة مالية لبعض الفئات من المجتمع كان تصرفا جيدا وحلا انيا نثني عليه".

واضاف راضي، ان "خطوات الحكومة كانت تمثل إجراء سريع لكنه ليس كافيا ما لم يتبعه إجراءات ثابتة للسيطرة على أسعار السوق وتخفيف اعباء المواطنين والطبقات الهشة للمرحلة المقبلة وبما يسهم في انقاذ المجتمع وتقليل الضغط على المواطن".

ولفت الى ان "دولة قانون قرأت الواقع الاقتصادي الشامل للبلد منذ اللحظة التي سعت بها بعض القوى السياسية لخفض قيمة الدينار وكنا على قناعة بأن ما حصل من انهيار في السوق سيحصل لا محالة نتيجة لتلك السياسات الخاطئة".

وتابع "ان خفض قيمة الدينار مقابل الدولار لو تم اعاقتها حينها فان وطأة الازمة اليوم كانت ستكون اخف على الشعب العراقي وخصوصا الطبقات الفقيرة، وهي الخطوة التي سنعمل عليها في المرحلة المقبلة لمعالجة السعر بشكل مدروس، خصوصا ان هناك ضغوط من المحكمة الاتحادية ويقابلها ضغوط برلمانية بغية تصويب عمل وزارة المالية باتجاه ايجاد معالجات حقيقية للوضع الاقتصادي والمالي لان الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الضغط على الشارع".

بدوره استبعد المختص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي، امكانية تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الوقت الحاضر لعدة أسباب.

وقال قصي في حديث للسومرية نيوز، إن "البنك المركزي العراقي اشار بوضوح الى ان لديه التزامات بالدينار اضافة الى اصداره سندات دينارية رفع فيها سعر الفائدة ووزارة المالية لديها ديون والتزامات مالية بالدينار داخليا وعملية تسديدها في حال تم اعادة النظر بسعر الصرف فانه سيؤدي الى ارباك الأسواق بالوقت القريب".

وأضاف أن "الوفورات المالية يمكن وضعها في موازنة استثنائية وليست دائمية تتناسب مع احتياجات الأسواق وحاجة المجتمع ودعم الفقرات الفقيرة والمنسية من موظفي الدرجات الخامسة فما دون بعد ارتفاع أسعار السلع في السوق".

واشار قصي الى، ان "وزارة التخطيط لديها احصائيات كاملة للطبقات الهشة ومعدلات الفقر وتوزيعهم ومدى التركيز بين القرى والأرياف والمدن، وهنالك رؤية للتوجيه العادل لعملية توزيع الدخل وهنالك فقراء لا يستطيعوا ايصال صوتهم كما نعول على منظمات المجتمع المدني والاستفادة من قواعدهم البيانية لتوزيع الطبقات الهشة والفقراء والنازحين والبطالة والتعاون معهم ودعمهم".

وشدد المختص بالشأن الاقتصادي على "اهمية تنظيم العلاقة بين الحكومة والمواطن خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار للنفط والسلع الغذائية مما يجعلنا بحاجة الى المساهمة في كسر الاسعار حكوميا و بمساهمة من منظمات المجتمع المدني".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:38 | 2022-03-16 13:38
13:33 | 2022-03-16 13:33
13:30 | 2022-03-16 13:30
المزيد
اعلان
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.