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الزاملي يوضح موقف العراق في حال ثبت وجود مقرات إسرائيلية في أربيل

خاص السومرية

2022-03-16 | 07:11
الزاملي يوضح موقف العراق في حال ثبت وجود مقرات إسرائيلية في أربيل
9,231 مشاهدة

كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاربعاء، عن موقف العراق في حال ثبت وجود مقرات إسرائيلية في أربيل.

وقال الزاملي للسومرية: إنه "جمعنا في لجنة تقصي الحقائق بعض البيانات وزرنا الموقع الذي تم استهدافه مؤخراً بالصواريخ، حيث ألتقينا بوزير داخلية إقليم كردستان وستتم استضافته داخل البرلمان للاطلاع على مجريات الحادث".

وأضاف، أنه "سنطالب وزير داخلية الإقليم بجلب تقرير مفصل عن الحادث وستكون هناك جلسة لمجلس النواب لمناقشة هذا الموضوع وبالتالي الخروج بتقرير عنه"، مؤكدا أن "انتهاك سيادة العراق غير مسموح واذا كانت هناك معلومات تؤكد وجود اسرائيليين فتتم من خلال تبادل المعلومات بين ايران والعراق".

وتابع، "لدينا بيانات ومواثيق وعهود مع ايران وبقية الدول، كذلك هنالك تحالف رباعي يضم العراق وسوريا وروسيا وايران الذي هدفه تبادل المعلومات، ولهذا فأن اي عمل اجرائي لا يتم إلا عن طريق هذا التحالف ومن خلال تبادل المعلومات".


وأكد، أن "استهداف اربيل كان خرق غير مقبول لكننا نبحث عن الاسباب والمسوقات"، مردفاً "إذا كان هناك حقيقة لوجود قواعد اسرائيلية في اربيل بحسب ما قالته ايران فاننا سنخرج بحصيلة من خلال لقائنا مع بعض الشخصيات وأبرزها وزير داخلية إقليم كردستان".

وأكمل الزاملي عن موقف العراق في حال ثبت وجود مقرات اسرائيلية في أربيل بالقول: "طالبنا وزير داخل الإقليم بان يجلب تقرير خاص باعتباره المسؤول عن الامن هناك، كذلك سيتم استضافة سفير ايران في العراق واجراء اطلاع ميداني أكثر".


وختم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، "ننتظر بعض التقارير لنخرج بحصيلة حقيقية فنحن مسؤولين أمام الشعب ولن تكون هناك مهادنة او مجاملة في كشف الحقائق".
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