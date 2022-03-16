Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترقبوا بعد التاسعة.. الركابي ضيف "علناً" على السومرية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"مسرحية" الفيفا تثير غضب العراقيين.. ازدواجية في التعامل وحرمان متقصد

خاص السومرية

2022-03-16 | 12:40
"مسرحية" الفيفا تثير غضب العراقيين.. ازدواجية في التعامل وحرمان متقصد
3,060 مشاهدة

صدمة في العراق، وإحباط يبسط سيطرته على جماهير كرة القدم هنا، وسخط وانتقادات لاذعة لقرار الاتحادين الدولي والآسيوي بنقل مباراة أسود الرافدين مع الإمارات من بغداد إلى الأردن، الذي خيب، من جديد، أمل الشعب برؤية منتخبهم يلعب على أرضه وبين أحضانهم.

انتظر العراقيون أكثر من 20 عاماً، قرار الفيفا القاضي برفع الحظر عن ملاعب كرة القدم العراقية، وما أن تقرر السماح لمنتخب العراق بمواجهة الإمارات على أرضه ضمن التصفات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وفق ما أعلن عنه الاتحاد العراقي بتاريخ 27 شباط الماضي، نشر ذلك الإعلان فرحة داخل الأوساط الرياضية والشعبية المحرومة من متعة وشغف المباريات الدولية داخل العراق. لكن لم تدم تلك الفرحة سوى 17 يوماً بالتمام، فاتحاد اللعبة الدولي، ومعه الآسيوي قرر التراجع ونقل المباراة إلى "أرض محايدة"، عازياً سبب ذلك إلى "الهجوم الإيراني على أربيل".

*مسرحية
"قرار الفيفا مفتعل ومبيت" بهذه الكلمات بدأ المدرب صادق سعدون، حديثه لـ السومرية نيوز، ومضى يقول "الإمارات لا تريد اللعب على أرض العراق، وهي من تقدمت بدعوى إلى الاتحاد الدولي لنقل المباراة إلى أرض محايدة".

ويضيف سعدون، إن "قرار فيفا بنقل مباراة منتخبنا الوطني مع الإمارات إلى الأردن هو أشبه بالمسرحية"، لافتاً إلى أن "الإمارات لا ترغب بمواجهة العراق على أرضه، وبالتالي استخدمت ورقة القصف الإيراني الذي طال أربيل، لنقل المباراة إلى أرض محايدة".

وبين، أن "الحظر لم يرفع كلياً عن ملاعب العراق، بل رفع وقتياً لخوف مباراة الإمارات ثم النظر بالأمر واتخاذ القرار بهذا الصدد".

*استغراب لـ"قرار جائر"
وفيما يبدي اللاعب الدولي السابق ليث حسين، استغراباً شديداً من قرار الفيفا الأخير، فأنه يدعو إلى موقف حكومي.

ويقول حسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار الفيفا مستغرب جداً، فالأمن يعم العراق، وما حصل في أربيل لا يعني أن البلد يعاني أمنياً، فالعالم مليء بالتوترات والأحداث الصاخبة، وبالتالي لا يجوز اتخاذ قرارات جائرة ضد العراق".

وشدد الدولي السابق، على ضرورة "اتخاذ الحكومة موقفاً حازماً حيال ذلك القرار الجائر".

*ازدواجية التعامل
وعلى المستوى الشعبي، رأى العديد من المواطنين أن منع العراق من اللعب على أرضه هو "قرار سياسي"، فيما تساءل البعض بالقول "هل ستحرم الإمارات من اللعب على أرضها كم حرم العراق؛ لاسيما أنها تتعرض لقصف بين فينة وآخرى".

علي راضي (مواطن 37 عاماً)، يقول "لا نعرف الاسباب الحقيقية لاستمرار الحظر الدولي على استضافة العراق لمباريات دولية، رغم أنه أوفى بجميع التزاماته من حيث البنى التحتية والملاعب العالمية وجميع متطلبات إقامة المباريات الناجحة".

ويتابع راضي، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لم يبقَ سوى شماعة الملف الأمني ليتم استغلالها لمنع العراق من اللعب على أرضه".

ويتم حديثه، قائلاً "إذا كان القصف الإيراني لأربيل عذراً لعدم إقامة مباريات في العراق، فالامارات تعرضت للقصف بطائرات مسيرة من الحوثي، فهل سيحرمهم الاتحاد الدولي من اقامة النشاطات الرياضية الدولية فيها؟ اعتقد ان الاتحاد الدولي لديه ازدواجية في التعامل مع العراق".

من جانبه، رأى يوسف هشام (مواطن 22 عاماً)، إن "منع العراق من اللعب على أرضه هو قرار سياسي بامتياز".

ويشير هشام في حديث لـ السومرية نيوز، إلى "مساع خارجية لمنع تطور الكرة العراقية، وبالتعالي عدم عودتها إلى مكانتها بين منتخبات القارة الصفراء".

وأنهى حديثه، قائلاً "أكثر ما يؤلم ان الاشقاء هم من يسعون الى تأخير رفع الحظر عن ملاعب العراق رغم معرفتهم باستعدادنا التام لاستضافة اي منتخب وأي بطولة على أرضنا".

*انتفاضة في تويتر
وعبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أطلق نشطاء عراقيون حملة تحت عنوان "بغداد حقنا وملعبنا" طالبوا خلالها بالعدول عن قرار نقل مواجهة العراق والإمارات من بغداد إلى الأردن.

وفي هذا الصدد، كتب الإعلامي علي نوري تدوينة، موجهة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم، قال فيها "شوكت يهتز عگالك تجاه ما حصل!"، داعياً اتحاد الكرة إلى "اتخاذ موقف رادع وقوي، بالإضافة إلى إمهال الفيفا والآسيوي يومين فقط للتراجع عن القرار الظالم. وفي حال عدم الاستجابة ، علينا ان نعلق عضويتنا في الفيفا والاتحاد الآسيوي".

وكتب أحد المغردين، "فيفا شكراً لأنكم خذلتم الشعب العراقي... شكراً لأنكم أخذتم حلمنا المنتظر". فيما كتب آخر "لماذا الكيل بمكيالين يا فيفا".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

خاص السومرية

رياضة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:33 | 2022-03-16 13:33
13:30 | 2022-03-16 13:30
13:12 | 2022-03-16 13:12
المزيد
اعلان
مقرات اسرائيلية
مقرات اسرائيلية
شيء آخر
شيء آخر
لا يعنيني
لا يعنيني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.