"مسرحية" الفيفا تثير غضب العراقيين.. ازدواجية في التعامل وحرمان متقصد

انتظر العراقيون أكثر من 20 عاماً، قرار الفيفا القاضي برفع الحظر عن ملاعب كرة القدم العراقية، وما أن تقرر السماح لمنتخب العراق بمواجهة الإمارات على أرضه ضمن التصفات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وفق ما أعلن عنه الاتحاد العراقي بتاريخ 27 شباط الماضي، نشر ذلك الإعلان فرحة داخل الأوساط الرياضية والشعبية المحرومة من متعة وشغف المباريات الدولية داخل العراق. لكن لم تدم تلك الفرحة سوى 17 يوماً بالتمام، فاتحاد اللعبة الدولي، ومعه الآسيوي قرر التراجع ونقل المباراة إلى "أرض محايدة"، عازياً سبب ذلك إلى "الهجوم الإيراني على أربيل".*مسرحية"قرار الفيفا مفتعل ومبيت" بهذه الكلمات بدأ المدرب صادق سعدون، حديثه لـ السومرية نيوز، ومضى يقول "الإمارات لا تريد اللعب على أرض العراق، وهي من تقدمت بدعوى إلى الاتحاد الدولي لنقل المباراة إلى أرض محايدة".ويضيف سعدون، إن "قرار فيفا بنقل مباراة منتخبنا الوطني مع الإمارات إلى الأردن هو أشبه بالمسرحية"، لافتاً إلى أن "الإمارات لا ترغب بمواجهة العراق على أرضه، وبالتالي استخدمت ورقة القصف الإيراني الذي طال أربيل، لنقل المباراة إلى أرض محايدة".وبين، أن "الحظر لم يرفع كلياً عن ملاعب العراق، بل رفع وقتياً لخوف مباراة الإمارات ثم النظر بالأمر واتخاذ القرار بهذا الصدد".*استغراب لـ"قرار جائر"وفيما يبدي اللاعب الدولي السابق ليث حسين، استغراباً شديداً من قرار الفيفا الأخير، فأنه يدعو إلى موقف حكومي.ويقول حسين في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار الفيفا مستغرب جداً، فالأمن يعم العراق، وما حصل في أربيل لا يعني أن البلد يعاني أمنياً، فالعالم مليء بالتوترات والأحداث الصاخبة، وبالتالي لا يجوز اتخاذ قرارات جائرة ضد العراق".وشدد الدولي السابق، على ضرورة "اتخاذ الحكومة موقفاً حازماً حيال ذلك القرار الجائر".*ازدواجية التعاملوعلى المستوى الشعبي، رأى العديد من المواطنين أن منع العراق من اللعب على أرضه هو "قرار سياسي"، فيما تساءل البعض بالقول "هل ستحرم الإمارات من اللعب على أرضها كم حرم العراق؛ لاسيما أنها تتعرض لقصف بين فينة وآخرى".علي راضي (مواطن 37 عاماً)، يقول "لا نعرف الاسباب الحقيقية لاستمرار الحظر الدولي على استضافة العراق لمباريات دولية، رغم أنه أوفى بجميع التزاماته من حيث البنى التحتية والملاعب العالمية وجميع متطلبات إقامة المباريات الناجحة".ويتابع راضي، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لم يبقَ سوى شماعة الملف الأمني ليتم استغلالها لمنع العراق من اللعب على أرضه".ويتم حديثه، قائلاً "إذا كان القصف الإيراني لأربيل عذراً لعدم إقامة مباريات في العراق، فالامارات تعرضت للقصف بطائرات مسيرة من الحوثي، فهل سيحرمهم الاتحاد الدولي من اقامة النشاطات الرياضية الدولية فيها؟ اعتقد ان الاتحاد الدولي لديه ازدواجية في التعامل مع العراق".من جانبه، رأى يوسف هشام (مواطن 22 عاماً)، إن "منع العراق من اللعب على أرضه هو قرار سياسي بامتياز".ويشير هشام في حديث لـ السومرية نيوز، إلى "مساع خارجية لمنع تطور الكرة العراقية، وبالتعالي عدم عودتها إلى مكانتها بين منتخبات القارة الصفراء".وأنهى حديثه، قائلاً "أكثر ما يؤلم ان الاشقاء هم من يسعون الى تأخير رفع الحظر عن ملاعب العراق رغم معرفتهم باستعدادنا التام لاستضافة اي منتخب وأي بطولة على أرضنا".*انتفاضة في تويتروعبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أطلق نشطاء عراقيون حملة تحت عنوان "بغداد حقنا وملعبنا" طالبوا خلالها بالعدول عن قرار نقل مواجهة العراق والإمارات من بغداد إلى الأردن.وفي هذا الصدد، كتب الإعلامي علي نوري تدوينة، موجهة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم، قال فيها "شوكت يهتز عگالك تجاه ما حصل!"، داعياً اتحاد الكرة إلى "اتخاذ موقف رادع وقوي، بالإضافة إلى إمهال الفيفا والآسيوي يومين فقط للتراجع عن القرار الظالم. وفي حال عدم الاستجابة ، علينا ان نعلق عضويتنا في الفيفا والاتحاد الآسيوي".وكتب أحد المغردين، "فيفا شكراً لأنكم خذلتم الشعب العراقي... شكراً لأنكم أخذتم حلمنا المنتظر". فيما كتب آخر "لماذا الكيل بمكيالين يا فيفا".